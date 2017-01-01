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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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'Kartmatik' Manisalının hizmetinde

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:34
'Kartmatik' Manisalının hizmetinde
'Kartmatik' Manisalının hizmetinde

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu ulaşımda kullandığı Manisakart'ı kolaylıkla yükleyebilmesi amacıyla kentin belirli noktalarındaki otobüs duraklarına Kartmatik yerleştirdi. MANULAŞ A.Ş tarafından yapılan çalışmayla vatandaşlar 7/24 Manisakart'ın bakiye yükleme ve sorgulama işlemini kolaylıkla yapabilecekler.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yaptığı dönüşümün yanı sıra teknolojiyi de kullanarak, Manisalıların yaşamını kolaylaştırıyor. İl genelinde hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Manisakart'ın ardından vatandaşların kolaylıkla yükleme yapabilmesi amacıyla 7 gün 24 saat hizmet verebilecek Kartmatikleri hayata geçirdi. MANULAŞ A.Ş tarafından kentin şimdilik 5 noktasında (Kültür Sitesi Durağı, Celal Bayar Üniversitesi Hastane Durağı, CBÜ Muradiye Yerleşkesi, Manisa Devlet Hastanesi Durağı ve yeni terminal) vatandaşların kullanımına sunuldu. Kartmatik ile ilgili açıklamalarda bulunan MANULAŞ A.Ş Genel Müdür Vekili Mehmet Özgür Temiz, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde il genelinde başlattığımız ulaşım çalışmalarını teknolojiyle bütünleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet verecek olan Kartmatik kentin belirli noktalarına yerleştirdik. Belirtilen duraklardan vatandaşlarımız kolaylıkla kartını yükleyebilecekler. Büyükşehir belediyesi olarak teknolojiyi sürekli takip ederek, vatandaşlarımıza kaliteli ve hızlı hizmeti ulaştırma anlayışımızı sürdüreceğiz" dedi.
(ÖND-Y)

12.04.2017 15:41:12 TSI
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