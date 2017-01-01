YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alıcık, çocuklarla çocuk olup mutluluklarını onlarla birlikte yaşadı

Alıcık, çocuklarla çocuk olup mutluluklarını onlarla birlikte yaşadı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli'nin Aydoğdu Mahallesindeki Şehit Cengiz Kır Parkında hazırlıklar tamamlandı. Parkta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, çocukların mutluluklarını paylaştı.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Aydoğdu Mahallesinde yer alan mevcut parkta yenileme ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Şehit Cengiz Kır parkının dış duvarlarına kaplama, iç duvarlarına kabartma taş, yeşil alan kısmına tamamen çim ekilerek değişik cinste ağaçlar dikildi. Çocuk oyun gurubu da tamamen yenilenerek değişik işlevlerde oyuncak yerleştirildi.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan değişim çalışmalarını yerine giderek inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Parkta oyun oynayan çocukların büyük ilgi ve sevgisiyle karşılandı. En büyük teşekkürü çocuklardan alan Alıcık oyuncak guruplarında oynayan çocuklara zaman zaman eşlik etti. Çocukla çocuk olmanın çok daha farklı bir duygu olduğunu ifade eden Alıcık; "Mevcut parkta bazı düzenleme ve yenileme çalışmalarına zaten ihtiyaç vardı. Personelimiz bu alanda titizlikle çalışarak Şehit Cengiz Kır parkını yaz ayına hazırladı. Bu hazırlıklardan en çok mutlu olanlar görülüyor ki çocuklarız. Onların yüzlerindeki bu gülümseme, mutluluklarını görmek bizi de çok mutlu ediyor. Nazillimizde mevcut parklarımızın her birinde yaza hazırlık olarak zaten rutin çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle çocuklarımızın daha güvenli olarak parklarımızda oynayabilmeleri için oyun guruplarını gerekirse yenileyip tüm oyun guruplarının zeminlerini kauçukla kaplıyoruz. Vatandaşlarımızın için ise huzurla dinlenebilecekleri ortamı yaratıyoruz" diye konuştu.

(MB-Y)



12.04.2017 15:41:21 TSI

NNNN

