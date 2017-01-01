12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Demirtaş, Adana'nın Tarihi Tepebağ bölgesinde incelemelerde bulundu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:35
Vali Demirtaş, Adana'nın Tarihi Tepebağ bölgesinde incelemelerde bulundu
Vali Demirtaş, Adana'nın Tarihi Tepebağ bölgesinde incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Vali Mahmut Demirtaş, Adana'nın tarihi kent dokusunu bünyesinde barındıran Tepebağ bölgesinde çeşitli incelemelerde bulundu.
Vali Mahmut Demirtaş'a Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı katkılarıyla kamulaştırılan alanları ve Tepebağ Ortaokulu'nun restorasyonuyla ilgili, inceleme gezisi sırasında hazır bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari'den bölgede yapılan düzenlemeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Binlerce yıl öncesinin izlerini taşıyan Tepebağ Höyüğü'nün en iyi şekilde değerlendirilmesinin ve günümüze kadar ulaşan tarihi yapıların geleceğe aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Vali Demirtaş, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, bölgenin turizme kazandırılması için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye kararlı olduklarını söyledi.
Vali Demirtaş, Tarihi Tepebağ Evlerinin restore edilerek, daha işlevsel hale getirilmesi konusundaki çalışmaların da sürdüğünü ifade ederek, "Tepebağ höyüğünün ve evlerin restore edilmesi sonucunda bu alan, ilimiz turizmi açısından bir cazibe merkezi haline gelecektir. Amacımız, Adana'nın tarihiyle bugünü arasında köprü kurulacağı nostaljik bir bölge oluşturmak. Vatandaşlarımız ile yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin dinleneceği, gezeceği, tarihi dokuyu hissedeceği, huzur bulacağı bir bölge oluşturmaktır" dedi.
Adana'nın tanıtımının yanı sıra kültürel değerlerini ön plana çıkarmaya ve turizme kazandırmaya yönelik tüm çalışmaların büyük önem arz ettiğini kaydeden Vali Demirtaş, bu konuda emek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.
Vali Mahmut Demirtaş, incelemeleri sırasında çevredeki esnafları da ziyaret edip, sohbet ederek, bereketli kazançlar diledi.
(ELF-Y)

12.04.2017 15:42:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Adana'daki terör operasyonu
YEREL

ADANA'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Hem nikaha hem de referanduma 'evet' dediler
YEREL

HEM NİKAHA HEM DE REFERANDUMA 'EVET' DEDİLER
Duran: &quot;Anayasa değişikliği ülkenin bekası için gereklidir&quot;
YEREL

DURAN: "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÜLKENİN BEKASI İÇİN GEREKLİDİR"
Türkkan: &quot;Darbelerin yaşanmaması için toplumsal bir bilinç oluşturmak istiyoruz&quot;
YEREL

TÜRKKAN: "DARBELERİN YAŞANMAMASI İÇİN TOPLUMSAL BİR BİLİNÇ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"
Büyükşehir'in tertiplediği TEOG Deneme Sınavına yaklaşık 10 bin öğrenci katıldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN TERTİPLEDİĞİ TEOG DENEME SINAVINA YAKLAŞIK 10 BİN ÖĞRENCİ KATILDI
FETÖ'nün sözde &quot;bölge imamı&quot;na hapis istemi
YEREL

FETÖ'NÜN SÖZDE "BÖLGE İMAMI"NA HAPİS İSTEMİ
Demirtaş: &quot;Terör ve uyuşturucu ile etkin mücadele ediyoruz&quot;
YEREL

DEMİRTAŞ: "TERÖR VE UYUŞTURUCU İLE ETKİN MÜCADELE EDİYORUZ"
Avusturya'daki Türklerden Adana'daki Suriyelilere yardım
YEREL

AVUSTURYA'DAKİ TÜRKLERDEN ADANA'DAKİ SURİYELİLERE YARDIM
MHP Adana'dan 'evet' çıkarması
YEREL

MHP ADANA'DAN 'EVET' ÇIKARMASI
Vali Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş şehit ailelerinin yanında
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ'IN EŞİ BEYHAN DEMİRTAŞ ŞEHİT AİLELERİNİN YANINDA
Adana'da süneyle mücadelede başarı elde edildi
YEREL

ADANA'DA SÜNEYLE MÜCADELEDE BAŞARI ELDE EDİLDİ

Suriye'deki iç savaştan kaçan Filistinlilere yardım
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞTAN KAÇAN FİLİSTİNLİLERE YARDIM
Viyanalı Türk kadınlarından örnek yardım
YEREL

VİYANALI TÜRK KADINLARINDAN ÖRNEK YARDIM
Erkan sporcuları, Okullararası Yüzme Yarışları'nda 29 madalya kazandı
YEREL

ERKAN SPORCULARI, OKULLARARASI YÜZME YARIŞLARI'NDA 29 MADALYA KAZANDI
Kızılay'ın Yumurtalık Şubesi açıldı
YEREL

KIZILAY'IN YUMURTALIK ŞUBESİ AÇILDI
Suriyeliler, konteyner kente taşınacak
YEREL

SURİYELİLER, KONTEYNER KENTE TAŞINACAK
AK Parti Adana Milletvekili Ünüvar:&quot;Vesayetçi ve darbeye müsait yönetim sistemi değişecek&quot;
YEREL

AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ÜNÜVAR:"VESAYETÇİ VE DARBEYE MÜSAİT YÖNETİM SİSTEMİ DEĞİŞECEK"
Adana'da üniversite yolundaki trafik kazası
YEREL

ADANA'DA ÜNİVERSİTE YOLUNDAKİ TRAFİK KAZASI
Bilgiç: &quot;Zararlı böcekleri, faydalı böceklerle yok ediyoruz&quot;
YEREL

BİLGİÇ: "ZARARLI BÖCEKLERİ, FAYDALI BÖCEKLERLE YOK EDİYORUZ"
Okullararası Okçuluk İl Birinciliği tamamlandı
YEREL

OKULLARARASI OKÇULUK İL BİRİNCİLİĞİ TAMAMLANDI
GÜNCELLEME - &quot;Başlık parası&quot; için uyuşturucu kuryeliği yapmış
YEREL

GÜNCELLEME - "BAŞLIK PARASI" İÇİN UYUŞTURUCU KURYELİĞİ YAPMIŞ
Adana'da gıda zehirlenmesi şüphesi
YEREL

ADANA'DA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik Adana'da:
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK ADANA'DA:
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...