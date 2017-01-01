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AK Partili Demiröz Akhisar'da destek istedi



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Barış Gezici

MANİSA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Manisa'nın Akhisar ilçesini ziyaret ederek 16 Nisan Anayasa referandumunda 'Evet' için destek istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, 16 Nisan Anayasa referandumu çalışmaları kapsamında Manisa'nın Akhisar ilçesini ziyaret etti. AK Partili Demiröz Akhisar'da ilk olarak Akhisar Belediyesini ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve Recai Berber, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şenyiğit ve partililer katıldı. AK Partili Demiröz ve beraberindekiler Akhisar Belediyesi tarafından oluşturulan sanat atölyesinde incelemelerde bulundu. Sonrasında Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'nın makamına geçen Demiröz, 16 Nisan'da Manisa'dan çok iyi sonuç çıkacağına inandığını belirterek Manisa'da yapılan çalışmaların gayretli olduğunun altını çizdi. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan anketlerde Manisa'da 'Evet' oylarının önde olduğunu söyleyen Demiröz, Manisa'dan daha gür bir ses çıkması için biraz daha gayret edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ziyaretin ardından AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir tarafından Demiröz'e çini takdim edildi. AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ise Spor Toto Süper Ligde mücadele eden Akhisar Belediyespor'un formasını takdim etti. Akhisar Belediye Başkanlığı ziyareti ardından Demiröz ve beraberindekiler Akhisar Bitlisliler Derneğini ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı Osman Barlık tarafından karşılanan Demiröz, Bitlisli hemşehrilerine seslenerek daha önce sundukları desteğin yine 16 Nisan'daki referandumda da devam etmesini istedi.

AK Partili Demiröz ve beraberindeki heyet son olarak Akhisar merkez çarşıda bulunan esnafı ziyaret ederek 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa referandumunda destek istedi. Demiröz, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilecek olan programlara katılmak üzere Akhisar'dan ayrıldı.

(BG-AY-Y)



12.04.2017 15:42:53 TSI

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