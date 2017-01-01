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Gece Gündüz "Evet" İçin Çalışıyor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Yeni Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılacak olan referandum seçimleri için Otlukbeli İl Genel Meclisi Üyesi Recep Gündüz, gece gündüz 'Evet' için çalışıyor.

Otlukbeli İl Genel Meclisi Üyesi Recep Gündüz ,16 Nisan'da yapılacak Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı seçim sistemini içeren referandum seçimi çalışmaları kapsamında köy ziyaretlerini sürdürüyor. 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum seçimi çalışmalarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ev ziyaretleri ile sürdüren Gündüz, Otlukbeli ilçesi'nin en büyük köyü Ağamçağam'da ev ziyaretleri yapıyor.

Gerçekleştirdiği ev ziyaretinde yeni anayasa değişikliği ile ilgili ziyaret ettiği hane sakinlerine bilgiler veren Gündüz, yeni Anayasa değişikliğine neden 'Evet' denilmesi gerektiğini madde madde anlatıyor. Meclis Üyesi Gündüz, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda Türkiye'nin daha güçlü olacağını ifade ederek, "Bu seçim çok önemli bir seçim. Milletimiz, Türkiye'nin huzuru, refahı, büyümesi ve güçlü olması için sandığa gidecek. Bu seçimde de milletimizin en doğru kararı vereceğine inancımız tam. Anayasa değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çok daha güçlenecek. Yapmış olduğumuz ziyaretlerimizde esnaf ve vatandaşlarımızdan 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında 'Evet' oyu istiyoruz. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da 'Evet' çıkacak ve Türkiye 17 Nisan sabahı yeni bir güne uyanacak.

(FG-AT-Y)



12.04.2017 15:49:34 TSI

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