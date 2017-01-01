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Hacıbektaş Belediye Başkanı Selmanpakoğlu, Rektör Bağlı'yı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret eden Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, kendilerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bağlı, kendilerine teşekkür etti.

(COŞ-SK)



12.04.2017 15:49:45 TSI

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