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ANALİG Karate 'den derece



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate müsabakalarına katılan Erzincan İl karması derece ile döndü. Anadolu Yıldızlar Ligi Karate final müsabakaları Isparta ilinde gerçekleştirildi. 14 ilden 130 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ANALİG Karate final müsabakalarında Erzincan'ı 13 sporcu temsil etti. Müsabakalarda sporculara 2 idareci ve 2 antrenör nezaret etti. Yapılan müsabakalarda Erzincan'ı temsil eden sporcular 1 birincilik, 2 üçüncülük, 1 dördüncülük ve 2 beşincilik elde etti.

DERECE YAPAN SPORCULAR

Buğra Taşhanlar birinci olurken, İkram Taha Ateş ve Ebubekir San üçüncü oldu. Nisa Arıoğlu dördüncülük elde ederken, Ömer San ve Zeynep Durmuşlu beşincilik elde etti.

(FG-AT-Y)



12.04.2017 15:50:24 TSI

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