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Adilcevaz'da çiftçilere 6 bin 500 fidan dağıtıldı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:43
Adilcevaz'da çiftçilere 6 bin 500 fidan dağıtıldı
Adilcevaz'da çiftçilere 6 bin 500 fidan dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 150 çiftçiye 6 bin 500 adet ceviz ve kiraz fidanı dağıtıldı.
Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Başkanlığının ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında dağıtımı yapılan fidanlarla 150 çiftçi kapama ceviz ve kiraz bahçeleri kuracak. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fidanların dağıtım törenin Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve kamu kurum amirleri katıldı.
Törende bir konuşma yapan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede meyveciliği geliştirmek istediklerini ifade ederek, "Her yıl olduğu gibi bahar ayının gelmesiyle birlikte çiftçilerimize yine meyve fidanları dağıttık. İnşallah çiftçilerimiz bu fidanlarla kapama meyve bahçeleri kurarak ilçemizde hem meyveciliğin gelişmesine hem de daha yeşil olmasına katkı sunacaklar. Yapılan bu çalışmalarda amacımız ilçemizi daha yeşil hale getirmektir. Ağaçlarımızı korumak, yeşil alanlara sahip çıkmak, artırmak ve yeni yeşil alanlar oluşturmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Gelecek nesillere daha yeşil alan bırakmak adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Ağaç dikimini özendirmek, doğaya ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek hedefiyle çalışmalarımızı artırarak sürdürmekteyiz" dedi.
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Selami Savaş ise, "Proje kapsamında ilçemize gönderilen 4 bin ceviz ve 2 bin 500 Napolyon kirazı olmak üzere toplamda 6 bin 500 fidanı, 150 çiftçimize dağıttık. Çiftçilerimiz dağıtılan bu fidanlarla kapama meyve bahçeleri kuracak. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda ilçemizde ceviz başta olmak üzere meyve üretimini en üst seviyeye çıkartmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda dağıtımını yaptığımız fidanlar çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.
(MSA-Y)

12.04.2017 15:50:35 TSI
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