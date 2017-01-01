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Meram'da Nalçacılılar Hatıra Koruluğu oluşturuldu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:49
Meram'da Nalçacılılar Hatıra Koruluğu oluşturuldu
Meram'da Nalçacılılar Hatıra Koruluğu oluşturuldu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Konyaspor'un Nalçacılılar Taraftar Grubu iş birliğiyle Meram'ın yeşil dokusuna katkıda bulunmak üzere yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.
Çomaklı Mahallesi'nde oluşturulan Nalçacılılar Hatıra Koruluğu'ndaki fidan dikim programına Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Nalçacılılar Taraftar Grubu Başkanı İbrahim Apalı, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, muhtarlar, meclis üyeleri, taraftarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"Mahalle koruluklarımız artıyor"
Mahalle koruluklarını arttırmak için ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Bu kapsamda Çomaklı'da, Konyaspor'a her zaman en büyük desteği veren Nalçacılılar Taraftar Grubu ile birlikte Nalçacılılar Koruluğu'nu oluşturmak üzere bugün sahadayız. İnşallah her zaman hemşehrilerimiz Konyaspor'a verdiği destek gibi Meram'ın yeşillenmesine de destek verecek. Mahalle koruluklarına destek veren Nalçacılılar Grubu'na teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyük ağaçlandırma çalışmasını da daha sonra gerçekleştiririz. Bu vesileyle de Konyasporumuza başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Yeşil Meram'a Nalçacılılar Koruluğu yakışırdı"
Nalçacılılar Taraftar Grubu Başkanı İbrahim Apalı da, "Öncelikle Meram Belediye Başkanımız Sayın Fatma Toru'ya çok teşekkür ediyoruz. Ağaçlandırmanın çok büyük önem taşıdığı günümüzde yeşil Meram'a da böyle bir Nalçacılılar Koruluğu yakışırdı. Başkanımıza çok minnettarız, çok teşekkür ederiz. Başkanımızın Konyaspor'a verdiği destek tartışılmaz. İnşallah böyle güzel projelerde hep birlikte iç içe olmak isteriz" ifadelerini kullandı.
Yüzlerce fidan toprakla buluşturulurken Nalçacılılar Taraftar Grubu da, "Yeşili Sev Doğayı Koru, Teşekkürler Fatma Toru" şeklinde tezahüratta bulundu.
(AH-Y)

12.04.2017 15:57:04 TSI
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