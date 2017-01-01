YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Domaniç'te 'Polis Halk Yürüyüşü'

Domaniç'te 'Polis Halk Yürüyüşü'



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç İlçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla 'Polis-Halk Yürüyüşü' düzenlendi.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Emniyet Amir V. Fatih Karabal, Siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, emniyet yetkilileri ile vatandaşların katıldığı yürüyüş Hükümet Konağı önünde başlayıp Cumhuriyet meydanında sona erdi.

Domaniç İlçe Emniyet Amir V. Fatih Karabal burada vatandaşlara yürüyüşe verdikleri destekten dolayı teşekkür konuşması yaptı.

Domaniç Emniyet Amirliği personeli yürüyüş boyunca vatandaşlara ve esnaflara karanfil dağıttı.

Ay yıldızlı Türk bayrağı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe öğrenciler ve vatandaşlar zaman zaman polisi alkışlayarak destek verdi. (Tİ - EFE)



12.04.2017 15:59:16 TSI

NNNN

