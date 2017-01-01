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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Ortaca'da okul yararına kermes

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:56
Ortaca'da okul yararına kermes
Ortaca'da okul yararına kermes

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Ortaca ilçesinde, Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi yararına kermes düzenlendi.
Okul Aile Birliği tarafından İlçe Pazar yerinde ve Tören alanında düzenlenen her iki kermese ilgi yoğun olurken, kermesten elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağı bildirildi.
Kermeste veliler tarafından yapılan kek, börek ve çeşitli yiyecekler kısa süre içerisinde satıldı.
Kermesin okul yararına yapıldığını belirten Ortaca Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Dilek Tatar; "Bize destek olan tüm katılımcılara, emeği geçen öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.
(CC-MB-Y)

12.04.2017 16:04:03 TSI
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