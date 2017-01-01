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Başkan Altay: "Hedefimiz güçlü ve istikrarlı Türkiye"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:57
Başkan Altay: "Hedefimiz güçlü ve istikrarlı Türkiye"
Başkan Altay: "Hedefimiz güçlü ve istikrarlı Türkiye"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 16 Nisan referandumuna 3 gün kala seçim sürecini değerlendirdi.
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu Seçim Koordinasyon Merkezinin programları kapsamında esnaf, vatandaş ve sanayi kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor. Konya Adnan Menderes Toptan Sebze Hali, Esenler ve Gevher Hatun Emekli Lokalleri, Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi ve Bosna Hersek Mahallesinde vatandaş ve esnafları ziyaret etti.

"Ortak hedefimiz, güçlü ve istikrarlı Türkiye"
Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumuna 3 gün kala Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay referandum sürecini değerlendirerek, tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte canla başla yeni ve Büyük Türkiye için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Altay, "Hepimizin ortak bir hedefi ortak bir sevdası var; bu sevda büyük ve güçlü Türkiye'dir. Gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Türkiye'nin güçlü olması sadece Türk Milletini ilgilendirmiyor. Bu gün Ortadoğu ve Dünya coğrafyasına baktığımız zaman mazlumların umuduyuz, Afrika ülkelerine baktığımız zaman onların hamisiyiz. Dünya'da değişen dengeler ve karar mekanizması içinde Türkiye'nin yeri çok farklı. Biz tüm Dünya Müslümanları için güçlü durmak, güçlü olmak zorundayız" dedi.
Güçlü Türkiye'nin yolunun istikrardan geçtiğini ifade eden Başkan Altay, "Türkiye ne zaman ayağa kalkacak ve koşacak olsa farklı müdahaleler ile hep önü kesildi. Bu müdahalelerin ardında dış güçler var. Son dönemde özgürlüğü örnek gösterilen Avrupa'da yaşanılanları hepimiz gördük. Bunun yanında sürekli gündemimizde seçimler oldu. Seçimler Türkiye'nin büyüme hızını düşürüyor ve enerjimizi alıyor. Bu yüzden istikrarlı ve güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Bizim derdimiz Türkiye"
Konya'da yaşanılan seçim sürecini de değerlendiren Başkan Altay, "Konyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 45 gündür hemşehrilerimize referandum sürecini ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatıyoruz. Seçim Koordinasyon Merkezlerimiz gecesini gündüzüne kattı. Gerek Selçuklu'da gerekse görevlendirildiğimiz ilçelerde ulaşabildiğimiz kadar hemşehrimizi kucakladık ve derdimizi anlattık. Bizim derdimizin Türkiye olduğunu hemşehrilerimize aktardık. Hemşehrilerimizin de derdimizle dertlendiğini gördük. Bu süre içinde ziyaret ettiğimiz, evlerine yurtlarına misafir olduğumuz hemşehrilerimizin gösterdiği ilgiye teşekkür ediyorum. Konyalı hemşehrilerimiz referandumda hem katılım hem de "evet" oranı ile rekor kıracak inşallah. Bu süreçte desteklerini ve hizmetlerini yakından hissettiğimiz basın mensuplarımıza, mahalle muhtarlarımıza, teşkilat mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın gönlünde Konya'nın ayrı bir yeri var"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile gerçekleşecek Büyük Konya Mitingine tüm Konyalıları davet eden Başkan Altay, "Cumhurbaşkanımızın gönlünde Konya'nın ayrı bir yeri var. Bunu her fırsatta hissediyoruz. Neredeyse tüm seçimlerde Cumhurbaşkanımız finali Konya'da yaptı. Referandum mitinglerinde de Konya'ya ayrı bir değer verdiğini gördük. Son mitinglerinden birini yine Konya'da yapacaklar. Konya'dan Türkiye ve Dünya için önemli mesajlar verecekler. Tüm hemşehrilerimizi 14 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Kılıçarslan Şehir Meydanı'na davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
(AH-Y)

12.04.2017 16:03:26 TSI
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