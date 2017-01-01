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Azerbaycan ile kardeş oda protokolü imzalandı



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından Kardeş Oda Projesi kapsamında karşılıklı görüşmelerin sağlanması amacıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye iş gezisi düzenlendi.

Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası, Azerbaycan Cumhuriyeti Girişimciler Teşkilatları Milli Konfederasyonu, Bakü Ticaret Müşavirliği ve Büyükelçiliği'nin ziyaret edilerek görüşmelerde bulunulduğu temaslarda ikili iş anlaşmaları imzalandı. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker'in ziyaretleriyle başlayan program Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası ile Azerbaycan Cumhuriyeti Girişimciler Teşkilatları Milli Konfederasyonu ziyaretleriyle devam etti. Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan görüşmelerde Başkan Yardımcısı Nazim Tatliyev; "Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası'na gönüllü üyelik sisteminin olduğu, 1922 yılında kurulmuş Odaya her sektörden üyenin kayıt olabildiği" bilgilerini verdi. Yurtdışından yatırım yapmak isteyen firmalara sunulan teşviklerden ve ülkede kimya ve tarım ürünleri ile tarım makinelerine yönelik yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Odaların çalışma stilleri ve şehirlerin ekonomik yapılarının detaylarının konuşulmasının ardından iki oda arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Sektörler ve firma detayları hakkında çalışmalarının yapılmasının ardından gelecek aylarda Bandırma Ticaret Odası üyelerinin katılımlarıyla Bakü'de ikili iş görüşmeleri yapılması hususunda kurumlar arası görüş birliğine varıldı.



12.04.2017 16:08:17 TSI

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