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Uçhisar'da sokak tabelaları yenilendi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:06
Uçhisar'da sokak tabelaları yenilendi
Uçhisar'da sokak tabelaları yenilendi

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Uçhisar Belediyesi, kasaba sınırları içinde imara açık tüm mahalle, cadde ve sokaklardaki tabela yenileme çalışmalarını tamamladı. Eskiyen ve yıpranan tabelalar, bazı sokaklarda şimdiye kadar sokak ismi bulunmayan tabelalar tek tek belediye ekipleri tarafından yerlerine monte edildi.
Uçhisar Kasabası mücavir alanında 226 adet tabela direğinin dikilip, 657 tabela takıldığını belirten Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, "Kasabamızda şimdiye kadar tabelası olmayan sokaklarımız mevcuttu. Bazı sokaklarımızdaki tabelalarımız okunmayacak kadar kötü durumdaydı. Yeni tabelalarımız gece görüşü de olan reflektifli ve uzaktan rahatça algılanabilecek özelliktedir ve büyük yazıları sayesinde kolaylıkla okunabilir haldedir. Yenilediğimiz tabelalar sayesinde şehir dışından kasabamızı ziyarete gelen misafirlerimiz yol bulma konusunda sıkıntı yaşamayacaklardır. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte kasabamızda, imara açık alanlarda tabelasız mahalle, cadde ve sokak kalmadı. Kasabamız daha modern bir görünüme kavuştu. Uçhisarımız'a hayırlı olsun" dedi.
(COŞ-SK)

12.04.2017 16:14:24 TSI
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