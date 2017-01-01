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Eskişehir'de referanduma doğru



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Damla Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Hakka Hizmet Vakfı, Çarşı Camii yanında basın açıklaması yaparak neden 'Evet' dediklerini açıkladı.

Dernek ve Vakıf adına konuşan Sıtkı Karaca, Türkiye'nin güçlenmesini ve emperyalistlerin dünya halkları üstündeki oyunlarının bozulmasını istediklerini belirterek, "Biz yeni 15 Temmuzlar yaşanmasın, bunu kimse aklından bile geçirmesini istemiyoruz. Bu nedenle Damla Derneği ve Hakka Hizmet Vakfı olarak 16 Nisan Anayasa Referandumda 'Evet' diyoruz. Güçlü bir Türkiye için. Tek vatan için. Tek millet olarak. Tek bayrak altında yaşamak için daha da güçlü bir evet diyoruz" şeklinde konuştu.

(MY-KÇ)



12.04.2017 16:15:01 TSI

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