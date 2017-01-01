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Dündar'dan hastalara dijital termometre



(Fotoğraflı)



Zafer Peker

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 7-13 Nisan Sağlık Haftası münasebetiyle hastaneleri ziyaret ederek, hastalara moral verdi. Dündar, çocuk hastaların yakınlarına dijital termometre hediye etti.

Muradiye Devlet Hastanesi Osmangazi ek binasındaki hastaları ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a Başhekim Halil Karahan eşlik etti. Dündar, çocuk servisinde yatan hastaların yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, dijital klinik termometre hediye etti. Çocuk servisi ve acildeki hastalara moral veren Başkan Dündar, "7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan Sağlık Haftası vesilesiyle hastanelerimizde yatan vatandaşlarımızı ziyaret ederek acil şifalar diledik. Mevsim geçişi sebebiyle çocuklarımızda görülen ateşli hastalıkların, bu dönemde oldukça arttığını biliyoruz. Hastanemizde de özellikle çocuk hastalarımızı ziyaret ederek ailelerine dijital termometre hediye ettik. İnşallah kullanmak zorunda kalmazlar ancak, ihtiyaçları olduğunda da erken teşhis açısından ellerinin altında bulunsun istedik. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun diyor, Dünya Sağlık Haftası münasebetiyle başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarımızın da gününü kutluyorum" dedi.

Karahan da, hastalara dijital termometre hediye eden Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Mustafa Dündar, ayrıca belediye personelini de ziyaret ederek, Sağlık Haftası kutlamaları çerçevesinde dijital termometre hediye etti.

(MŞ)



12.04.2017 16:18:44 TSI

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