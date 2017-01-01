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Bakan Yardımcısı Yegin Yüksekova'da



(Fotoğraflı)



Ömer Oğuz

HAKKARİ (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, bazı ziyaretler için Hakkari'ye geldi.

Uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havaalanına gelen Bakan Yardımcısı Yeğin, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Havaalanında Kaymakam Kaşıkçı ile görüşen Orhan Yegin, daha sonra karayolu ile Şemdinli ilçesine gitti.

(MSA-Y)



12.04.2017 16:22:10 TSI

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