12 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Bakan Yardımcısı Yegin Yüksekova'da

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:14
Bakan Yardımcısı Yegin Yüksekova'da
Bakan Yardımcısı Yegin Yüksekova'da

(Fotoğraflı)

Ömer Oğuz
HAKKARİ (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, bazı ziyaretler için Hakkari'ye geldi.
Uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havaalanına gelen Bakan Yardımcısı Yeğin, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Havaalanında Kaymakam Kaşıkçı ile görüşen Orhan Yegin, daha sonra karayolu ile Şemdinli ilçesine gitti.
(MSA-Y)

12.04.2017 16:22:10 TSI
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