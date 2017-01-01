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'Düdüklüde kıymalı bamya' oyunu sahnelendi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Emin-Hayat Olcay Atölye Sanat Tiyatrosunun 2 perdelik acıklı güldürü oyunu 'Düdüklüde Kıymalı Bamya' Düzce Belediyesi Kültür merkezinde izleyicilerle buluştu.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız salonunda sahnelenen Mehmet Baydur'un yazdığı 'Düdüklüde Kıymalı Bamya' adlı oyununu Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Garnizon Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Özdemir, eski Baro Başkanı Ali Dilber izledi.

Keyifli geçen oyunun ardından Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti.

Alaturka ve alafrangalık arasında sıkışıp kalmış, bayağılık, çokbilmişlik ve emeksiz kazanmanın egemen olduğu bir toplumda, her günün birbirinin aynı geçtiği, buram buram sıradanlık kokan bir eve kaybolan değerlere ayna tutan Fahrettin Beyin gelmesiyle başlayan oyun, özenilesi görünen, çalışmayan kadınların bir arada olduğu bu düzenin aslında içi boş olduğuna, çalışan bir kadının ve bunlara ayna tutan bir adamın gözünden trajikomik bir şekilde anlatılıyor.

(TT-RFK-Y)



12.04.2017 16:26:05 TSI

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