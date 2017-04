YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa sağlık camiası yasta

MANİSA (İHA) - Manisa İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi hekimlerinden olan ve 14 Mart 2017 Tıp Bayramında Manisa'da yılın doktoru seçilen Dr. Bedri Bilge, uzun süredir gördüğü kanser tedavisine yenik düşerek hayatını kaybetti. Bilge'nin vefatı, sağlık camiasını yasa boğdu.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Azerbaycan Dil Tarih ve Medeniyet Merkezinin genel sekreterliği başta olmak üzere birçok STK'nın Yönetim Kurulu üyeliğini yapmış olan Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) hekimlerinden Bedri Bilge tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Bilge'nin vefatı, sağlık camiasını yasa boğdu. Merhumun cenazesi 13 Nisan Perşembe günü ikindi namazına müteakip Hatuniye Camii'nden kaldırılarak Kırtık Asri Mezarlığına defnedilecek.



Yılın hekimi ödülünü almıştı

Komuta Kontrol Merkezi nöbetleri esnasında her türlü olağan dışı durum ve kriz anlarında problem çözücü, 112'nin tüm modül ve ilk yardım eğitimlerine eğitmen olarak destek vermesi, ihtiyaç halinde UMKE gönüllüsü olarak her türlü vakaya iştirak etmesi nedeniyle 112 Komuta Kontrol Merkezi Hekimi Bedri Bilge'ye 14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarında yılın hekimi ödülü verilmişti.



Bedri Bilge kimdir?

Dr. Bedri Bilge 08.11.1966'da İzmir'de doğdu. Yüksek Tahsilini 24.06.1990'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. 01.08.1990 tarihinde Bingöl'de göreve başlayan Dr. Bedri Bilge, 1992 tarihinden itibaren Manisa ilinde pratisyen hekim olarak görev yaptı. Milli Eğitim Kurum hekimliği, sağlık ocağı, AÇSAP, Gençlik Danışma, acil servis hekimliği görevlerinde bulundu. 2008 yılında Manisa 112'de çalışmaya başlayan Bilge, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi, Başhekimlik, Komuta Kontrol Merkezi olmak üzere her kademede çalıştı. 2006 yılında gönüllü olarak UMKE'ye katıldı. 2011 yılı Kütahya-Simav depremi, 2011 yılı Van-Erciş depremi, 2014 yılı Soma Maden kazasında UMKE personeli olarak aktif görev aldı.

12.04.2017

