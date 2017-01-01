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Başkan Necati Dallı, "Yemen'in, Güney Sudan'ın, Doğu Afrika'nın umudu Ol"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:21
Başkan Necati Dallı, "Yemen'in, Güney Sudan'ın, Doğu Afrika'nın umudu Ol"

KARS (İHA) - Türk Kızılay'ı "Yemen'in, Güney Sudan'ın, Doğu Afrika'nın Umudu Ol" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.
Kars Kızılay Şube Başkanı Necati Dallı, 148 yıldır binlerce insani yardım operasyonu gerçekleştiren Türk Kızılayı'nın, yeni görevinin Yemen, Güney Sudan ve Doğu Afrika'nın yaralarını sarmak olduğunu belirtti.
Başkan Dallı, uzun yıllar süren çatışmaların, siyasi istikrarsızlığın ve ekonomik bunalımların yanı sıra kuraklıktan kaynaklı açlığın pençesine düşen Yemen, Güney Sudan ve Doğu Afrika ülkelerinde her geçen gün insani krizlerin daha da derinleşerek arttığını belirtti.
Milyonlarca kişinin günlük ihtiyacı olan gıdaya ulaşmakta zorluk yaşadığı bölgede, acil gıdaya ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Dallı, özellikle çocuklar ve kadınların yeterli beslenemediğini, gıda yetersizliğinden dolayı çocuk ölümlerinin arttığı ülkelerde, yetersiz beslenmenin çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine olumsuz etkisinin her geçen gün artığını ifade etti.
Türk Kızılay'ının bu çağrıya karşılıksız kalmayarak "Yemen'in, Güney Sudan'ın, Doğu Afrika'nın Umudu Ol" sloganıyla yardım kampanyası başlattığını kaydeden Kars Kızılay Şube Başkanı Necati Dallı, "Sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği Yemen, Güney Sudan ve Doğu Afrika'da insanlar umutsuz bekleyişlerini sürdürüyor, dünyanın kendilerine uzatacağı yardım elini bekliyor. Irak, Suriye ve Bosna Hersek başta olmak üzere birçok coğrafyada yaraların sarılması için tarihi bir rol üstlene Kızılay şubelerine bu defa Yemen, Güney Sudan ve Doğu Afrika ülkelerinin yarasını sarma görevi düştü. Söz konusu ülkelerdeki insani krizin ciddiyeti nedeniyle Genel Merkez tarafından çalışmalar hızla başlatıldı. Bölgeye deniz ve hava yoluyla yardım malzemeleri gönderilecek. Kuru gıda karşılığı olmak üzere nakit yardım toplanması büyük önem taşıyor. Bu çığlığı görmezden gelme. Dün olduğu gibi bugün de İnsanlığın Umudu Ol"dedi.
(IÇ-AA-Y)

12.04.2017 16:29:16 TSI
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