TKDK'dan Muş ekonomisine 138 milyon TL destek

Nejdet Armağan - Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğü, 89 proje kapsamında 138 milyon TL destek verdi.

Kentte bir otelde basın toplantısı düzenleyen TKDK Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. TKDK Muş İl Koordinatörlüğünün 2013 yılı Nisan ayında proje kabulüne başladığını hatırlatan Beytullah Uygur, bugüne kadar yatırım bedeli 308 milyon TL olan 250 projenin başvurusunu aldıklarını ve bunların 134'ünün inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulduğunu söyledi. Değerlendirilen projelerde 92 yatırımcıyla sözleşme imzalandıklarını dile getiren Uygur, bu projelerden 3'ünün de kurum prosedürlerine ve sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil ettiği için feshedildiğini kaydetti. 2013-2016 yılları arasında IPARD-I programı çerçevesinde 89 proje ile 138 milyon TL yatırım gerçekleştirildiğini vurgulayan Uygur, "Bu yatırımların 83 milyon TL'si hibe olarak yatırımcılarımızın hesaplarına aktarılmıştır. Program kapsamında Muş ilimizde 46 adet et ve süt üretimi işletmesi, 2 adet süt işleme fabrikası, 1 adet süt toplama merkezi, 1 adet et işleme fabrikası, 1 adet kanatlı eti kesimhanesi, 5 adet meyve ve sebze için soğuk hava deposu, 33 adet arıcılık ve kırsal turizm işletmeleri, 1 adet alabalık tesisi ve 5 adet de çeşitli sektörlerde modernizasyon projeleri faaliyete geçirilmiştir" dedi.

IPARD-I'in final yılı olan 2016 yılının, yatırımların en fazla zirvede olduğu yıl olduğunu belirten Uygur, "Muş ilimize 2016 yılında çeşitli sektörlerde toplam 73 milyon TL'lik yatırım yapılmıştır. Bu yatırmaların 45 milyon TL'si hibe olarak yatırımcılarımızın hesaplarına aktarılmıştır. Bu yatırımlarla birlikte 2016 yılında 600 kişiye istihdam alanı sağlanmıştır. IPARD-I' in kapanışı ile birlikte 2016 yılının ilk aylarında çıkılan IPARD-II birinci çağrı sonucunda koordinatörlüğümüz toplamda 116 proje kabulü yapmıştır. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda 22 adet projemiz sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır. Bunların içinde 14 adet et ve süt ürünleri üretme işletmeleridir. 8 adetin ise bir adeti kovan üretimi, bir adeti kırsal turizm ve 6 adeti ise bal üretimi tesisidir. Bu projelerin toplam yatırım bedeli 33 milyon TL olup 23 milyon TL'si hibedir. Önümüzdeki günlerde bu sözleşmeye hak kazanan yatırımcılarımızla sözleşmelerimiz imzalanacaktır. Ve bu sene sonu itibariyle bu yatırımlarımız hayata geçecektir" diye konuştu.

IPARD-II programı çerçevesinde desteklerinin devam edeceğini kaydeden Beytullah Uygur, "Bu programla birlikte IPARD-I'e ek olarak yenilenebilir enerji, yumurta üretimi, manda yetiştiriciliği, kaz yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, fide yetiştiriciliği ve makine parkurları gibi sektörlere de destek sağlanacaktır. Programda destek oranlarımız yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişecektir. Çağrı ilanlarımıza yılın belirli zamanlarında çıkılacak olup kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

12.04.2017 16:34:38 TSI

