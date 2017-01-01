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GESMEK Esma'ül Hüsna Hat Sergisi açıldı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:29
GESMEK Esma'ül Hüsna Hat Sergisi açıldı
GESMEK Esma'ül Hüsna Hat Sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi GESMEK Hat Sanatı kursiyerlerinin el emeği hazırladığı eserlerin yer aldığı sergiyi AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, protokol ve kursiyerler birlikte açtı.
Gebze Belediyesi GESMEK Hat Sanatı kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergi Çoban Mustafa Paşa İmarethanesi'nde protokolün ve kursiyerlerin katılımıyla açıldı. Hattat Erol Balcı ve öğrencilerinin 60 farklı eserinin yer aldığı serginin açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Sadık Albayrak, AK Parti Gebze İlçe Başkan Vekili Köksal Tatoğlu, belediye meclis üyeleri ve GESMEK kursiyerleri katıldı.
Serginin açılışında selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Esma'ül Hüsna Hat sanatı ile yapılan eserlerin sergisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. 8 GESMEK merkezimizde 35 branşta 3 bin 600 civarında kursiyerimiz eğitim alıyor. 8 ay boyunca emek veriyorlar. Hem sosyal bir etkinlik yapıyor hem de ürünlerinin satışını yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar" İfadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve kursiyerler hep birlikte açılış kurdelesini kesti. Hatıra fotoğrafının ardından AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve protokol üyeleri sergiyi gezdi, eserler hakkında bilgi aldı. 21 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar açık olacak sergiyi ziyarete tüm Gebzeliler davetli.
(İG-RFK-Y)

12.04.2017 16:36:27 TSI
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