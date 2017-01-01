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Cumhurbaşkanlığı sistemi iyi anlaşılmalı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Yaşar Torun Gençlik Merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı.

Yaşar Torun Gençlik Merkezi'ne gelen vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili Gaziantep AK Parti Milletvekili Nejat Koçer ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na, sorular sordular.

Gaziantep AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ülkenin geleceği acısından önemli olduğunu belirterek, "Yaşar Torun gibi değerli birisinin ismi bu gençlik merkezinde yaşatılıyor. Şahinbey Belediyesi'nin gençlik merkezleri projesini beğeniyorum. Birçoğunun temel atma töreninden tutunda her aşamasını takip edip ziyaret ettim. Biliyorsunuz yakın zaman içerisinde bir referanduma gidiyoruz. Türkiye yönetim sistemindeki yapacağı değişiklikle, hızını artıracak, bürokrasi azaltacak, koalisyonlara dur diyecek. Bu adımı atarken de MHP ile birlikte tarihi bir uzlaşı sağlayarak, milletimizin önüne yeni anayasa teklifini de getiriyoruz. Bu süreç özellikle gençlerimizin geleceği için büyük bir değişim sağlayacak. Bulunduğumuz coğrafya zor bir coğrafya, yakın zamanda yaşananları biliyorsunuz. Türkiye'yi hiçbir şekilde rahat bırakmıyorlar. Etrafımız ateş çemberi. Bizim bu süreç içerisinde çok güçlü ve kuvvetli olmamız gerek. Bunun yolunda sistem değişikliğinden geçiyor" dedi.



"Suriye meselesinde yalan yanlış şeyler konuşuluyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Suriyeli meselesine değinerek, "Suriye de savaş çıkınca uluslararası anlaşmalar gereği kapılarınızı açmak zorundasınız. Bu nedenle Avrupa bize göndermeyin kapıları kapatın diyor. Avrupa ile yapılan geri dönüş anlaşmasına Avrupa uymadığı için Cumhurbaşkanımız kapılarımızı açabilirizin mesajını verdi. Bizim Fırat Kalkanı operasyonunu yapma sebebimiz. DEAŞ terör örgütü sınırın öbür tarafından bizim topraklarımıza füze atmaya başlamıştı. Özellikle Kilis'te 20'nin üzerinde vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bizim vatandaşımızın can güvenliği tehlikeye girdiği için bizim askerimiz Suriye'ye girdi. Türkiye'den ve özellikle Gaziantep'ten 30 bin kişi Cerablus'a geri dönüş yaptı. Şuanda Elbab'ta da tuzaklanmış bombaların temizliği yapılıyor. O temizlik bittikten sonra Gaziantep'ten Elbab'a 100 bin Suriyeli daha gidecek" diye konuştu.

(KU-SD-Y)



12.04.2017 16:38:44 TSI

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