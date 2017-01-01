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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Ali Güral Lisesinde 'meslek tanıtım' etkinliği

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:32
Ali Güral Lisesinde 'meslek tanıtım' etkinliği
Ali Güral Lisesinde 'meslek tanıtım' etkinliği

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Ali Güral Lisesinde 'meslek tanıtım' etkinliği düzenlendi.
Ali Güral Lisesinin 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin hukuk mesleği hakkında bilgilenmeleri ve kariyer hedeflerini oluşturabilmeleri amacıyla Başkanı Ahmet Atam ve Genel Sekreteri Aytek Canbek katılımı ile Ali Güral Lisesi tarafından meslek tanıtım etkinliği tertiplendi.
Etkinlikte Ahmet Atam ve Aytek Canbek, hukuk eğitiminin ayrıntılarını, mezuniyet sonrası iş alanlarını, hukuk mesleğinin çalışma koşullarını ve deneyimlerini örneklerle sundular.
Söyleşi sonrası Ali Güral Lisesi Müdürü Sayın İsmail Baş, Başkan Ahmet Atamve Genel Sekreteri Aytek Canbek'e teşekkür ederek plaket takdim etti. (EFE)

12.04.2017 16:39:39 TSI
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