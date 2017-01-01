YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Doğan Çıldır'da Kütük ev çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Doğan Çıldır'da Kütük ev çalışmalarını yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Vali Rahmi Doğan, Çıldır Gölü'nün turizme kazandırılması amacıyla Valilikçe Çıldır Gölü kenarı yapılan ve montaj çalışmaları devam eden Kütük Ev'de incelemelerde bulundu.

Özel İdare Genel Sekreteri Erdinç Dolu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Arpaçay Kaymakamı Onur Şatıroğlu, SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu ve yüklenici firma yetkililerinin de hazır bulunduğu hazır bulunduğu Çıldır'da Doğan, yapılan çalışmalar hakkında firma yetkilisinden bilgiler aldı.

Çıldır Gölü üzerinde yapılan Kütük Ev'in tamamlandığında turizme kazandırılacağını ifade eden Vali Rahmi Doğan, Çıldır Gölü'nü turizme kazandıracaklarını belirtti.

Vali Rahmi Doğan ve beraberindekiler yapımı devam eden Kütük Evi gezdi. Doğan, daha sonra Çıldır'dan ayrıldı.

(IÇ-AT-Y)



12.04.2017 16:43:28 TSI

NNNN

