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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Vali Doğan Çıldır'da Kütük ev çalışmalarını yerinde inceledi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:35
Vali Doğan Çıldır'da Kütük ev çalışmalarını yerinde inceledi
Vali Doğan Çıldır'da Kütük ev çalışmalarını yerinde inceledi

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Vali Rahmi Doğan, Çıldır Gölü'nün turizme kazandırılması amacıyla Valilikçe Çıldır Gölü kenarı yapılan ve montaj çalışmaları devam eden Kütük Ev'de incelemelerde bulundu.
Özel İdare Genel Sekreteri Erdinç Dolu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Arpaçay Kaymakamı Onur Şatıroğlu, SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu ve yüklenici firma yetkililerinin de hazır bulunduğu hazır bulunduğu Çıldır'da Doğan, yapılan çalışmalar hakkında firma yetkilisinden bilgiler aldı.
Çıldır Gölü üzerinde yapılan Kütük Ev'in tamamlandığında turizme kazandırılacağını ifade eden Vali Rahmi Doğan, Çıldır Gölü'nü turizme kazandıracaklarını belirtti.
Vali Rahmi Doğan ve beraberindekiler yapımı devam eden Kütük Evi gezdi. Doğan, daha sonra Çıldır'dan ayrıldı.
(IÇ-AT-Y)

12.04.2017 16:43:28 TSI
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