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Eskişehir'de 636 bin 61 seçmen sandık başına gidecek

- En fazla seçmen sayısı 291 bin 257 kişi ile Odunpazarı, en az seçmen sayısı ise bin 683 kişi ile Han ilçesinde



ESKİŞEHİR (İHA) - 16 Nisan 2017 yapılacak referandumda Eskişehir genelinde toplam 636 bin 61 seçmen bin 912 sandıkta oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Anayasa Değişikliği Halkoylaması sandık ve seçmen sayılarını açıkladı. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 291 bin 257 seçmen sayısı ile ilk sırayı alırken, son sırayı bin 683 seçmen sayısı ile Han ilçesi aldı. Ayrıca cezaevlerinde kurulacak sandık sayıları ise Odunpazarı ilçesinde 2 ve Tepebaşı ilçesinde 1 olarak belirtildi.

Eskişehir iline bağlı ilçelerin sandık ve seçmen sayıları şu şekilde açıklandı:

Alpu ilçesi 43 sandık sayısı ile 8 bin 874 seçmen, Beylikova ilçesi 29 sandık sayısı ile 5 bin 542 seçmen, Çifteler ilçesi 46 sandık sayısı ile 11 bin 602 seçmen, Günyüzü ilçesi 24 sandık sayısı ile 4 bin 585 seçmen, Han ilçesi 15 sandık sayısı ile bin 683 seçmen, İnönü ilçesi 22 sandık sayısı ile 5 bin 429 seçmen, Mahmudiye ilçesi 27 sandık sayısı ile 5 bin 774 seçmen, Mihalgazi ilçesi 10 sandık sayısı ile 2 bin 682 seçmen, Mihalıççık ilçesi 59 sandık sayısı ile 6 bin 970 seçmen, Odunpazarı ilçesi 774 sandık sayısı ile 291 bin 257 seçmen, Sarıcakaya ilçesi 15 sandık sayısı ile 4 bin 66 seçmen, Seyitgazi ilçesi 62 sandık sayısı ile 10 bin 864 seçmen, Sivrihisar ilçesi 93 sandık sayısı ile 16 bin 540 seçmen ve Tepebaşı ilçesi 693 sandık ile 260 bin 193 seçmen.

(BRK-Y)



12.04.2017 16:46:28 TSI

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