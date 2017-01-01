YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik'te 151 bin 752 seçmen sandık başına gidecek

Bilecik'te 151 bin 752 seçmen sandık başına gidecek



BİLECİK (İHA) - 16 Nisan 2017 yapılacak referandumda Bilecik genelinde toplam 151 bin 752 seçmen 605 sandıkta oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Anayasa Değişikliği Halkoylaması sandık ve seçmen sayılarını açıkladı. Buna göre merkez ilçede 40 bin 584 seçmen kurulan 165 sandıkta oylarını kullanırken, en çok seçmenin olduğu Bozüyük ilçesinde ise kurulan 179 sandıkta 49 bin 495 kişi sandık başına gidecek. Gölpazarı'nda kurulan 63 sandıkta 8 bin 151, İnhisar'da kurulan 13 sandıkta 2 bin 74, Osmaneli'nde 65 sandıkta 15 bin 950, Pazaryeri'nde 39 sandıkta 8 bin 182, Söğüt'te 54 sandıkta 13 bin 455, Yenipazar'da ise; 27 sandıktan 2 bin 653 kişi sandık başına gidecek. Kentte toplamda 60 mahalle, 245 köy ile birlikte toplamda 305 muhtarlık bölgesinde oy kullanılacak. Öte yandan, kentte 4 cezaevinde kurulacak olan sandıkta da tutuklu ve hükümlüler oy verme işlemi gerçekleştirecek.

(CKT-Y)



12.04.2017 16:47:32 TSI

NNNN

