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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Kahramanmaraş'ta hava trafiği arttı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:40
Kahramanmaraş'ta hava trafiği arttı
- İç hat yolcu trafiği, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış gösterdiği bildirildi

Muhammet Özer
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Havalimanı 2017 yılı Mart ayı istatistikleri açıklandı.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Mart ayında Kahramanmaraş Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 21.497, dış hat yolcu trafiği 404, toplamda ise yüzde 10 artışla 21.901 oldu.
2017 Yılı Mart ayında Kahramanmaraş Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 204 oldu. Dış hatlar uçak trafiği ise 5 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 2 artışla 209'a ulaştı.2017 Yılı Mart ayında Kahramanmaraş Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 8 artışla 161 ton olarak gerçekleşti. Kahramanmaraş Havalimanı'ndan; bir önceki yılın ilk 3 ayına göre yüzde 10 artışla 59.491 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 529'a, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 5 artışla 484 tona ulaştı.
(OZR-Y)

12.04.2017 16:48:07 TSI
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