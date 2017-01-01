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Şehitkamil, su sporlarında her kulvarda başarılı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:40
Şehitkamil, su sporlarında her kulvarda başarılı
Şehitkamil, su sporlarında her kulvarda başarılı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, su sporları branşlarında tarihi başarıların altına imza atmaya devam ediyor. Mart ayı içerisinde düzenlenen 4 farklı organizasyonda ödül kürsüsüne çıkan yeşil-siyahlı sporcular, Gaziantep'e Milli gururlar yaşatmaya devam ediyor.
2017 yılına su sporları branşlarında hızlı bir başlangıç yapan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Mart ayı içerisinde düzenlenen şampiyonlarda başarıdan başarıya koştu. 18-19 Mart 2017 tarihlerinde Kayseri ilinde yapılan Türkiye Su Topu Federasyonu U17 Bayanlar Ligi 1. Devre müsabakalarını namağlup tamamlayan yeşil-siyahlı kulüp, 26-28 Mart 2017 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2. Bölge Yüzme Şampiyonasından 7 madalya çıkarttı. Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Başkanlığınca 30 Mart-2 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen ve sezonun en prestijli yarışları arasında yerini alan Paletli Yüzme Büyükler Türkiye Şampiyonasında 13 farklı Türkiye derecesi ile erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi, bayanlar kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü olan yeşil-siyahlılar, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Çanakkale ilinde düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Analig Yüzme Türkiye Birinciliği Müsabakalarında ise 16 farklı madalya kazanarak Güneydoğu Anadolu Bölgesini ve Gaziantep'i başarıyla temsil etti.

"Gaziantep'in başarısı için büyük bir tempo ile çalışıyoruz"
Mart ayı içerisinde düzenlenen 4 farklı organizasyondan da başarıyla ayrıldıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Su Sporları Koordinatörü Cengiz Bingül, "Spor Genel Müdürlüğümüzün, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonumuzun, Türkiye Su Topu Federasyonumuzun ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun düzenlediği 4 önemli organizasyondan da Gaziantep ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübü olarak başarıyla ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm yarışmacı ekiplerimiz, kendi kategorilerinde çok önemli başarılar elde etti. Takım halinde alınan Türkiye dereceleri, ferdi yarışlarda kazanılan Türkiye Şampiyonlukları ve dereceleri, yine elde edilen namağlup galibiyet serileri uzun emeklerin, büyük uğraşların neticeleri. Alt yapımızdan, öz kaynaktan yetişen sporcularımız, Gaziantep'i büyük bir gururla temsil ediyor. Geride kalan bir aylık dönemde sonuçlar memnuniyet verici ancak biz, çok çalışmaya devam edeceğiz. Gaziantep ve Türk Sporunun başarısı için büyük bir tempo ile yolumuza devam etmemiz gerekli. 4 farklı kulvarda önemli başarıların altına imza atan değerli sporcularımızı ve teknik ekipte görev yapan arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."

"Türkiye markası Şehitkamil"
Alleben Yüzme Havuzlarının faaliyete geçtiği ilk günden bu zamana kadar Gaziantep'ten Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları ve dereceleri elde etmiş sporcular çıkartan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, su sporları branşlarında faaliyet gösteren 4 farklı spor federasyonunun gözdesi haline geldi. Yeşil-siyahlı spor kulübünden bir çok antrenör Milli Takım kadrolarında görev yaparken, Ay-Yıldızlı mayo ile birçok sporcu, Türkiye'yi uluslar arası mecralarda temsil etmeye devam ediyor. Altyapı faaliyetlerine yılın 365 günü ara vermeden devam eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda yarışmaya namzet altın kulaçlar yetiştirmeyi hedefliyor.
(KU-SD-Y)

12.04.2017 16:48:43 TSI
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