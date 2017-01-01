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Yunusemre'deki işyerleri Türkçe isim kullanacak

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:41
Yunusemre'deki işyerleri Türkçe isim kullanacak
Yunusemre'deki işyerleri Türkçe isim kullanacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği 'Türkçemiz Kirlenmesin' Projesi'yle Türkçe'nin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Proje kapsamında Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, İzmir Caddesi'ndeki işyerlerini gezerek Türkçe isim kullanan işyerlerine kapı levhası' hediye etti.
Türkçenin gelişmesi ve korunması amacıyla Yunusemre Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından başlatılan "Türkçemiz Kirlenmesin Projesi" kapsamında İzmir Caddesi'nde "İşyerlerimiz Türkçemize Sahip Çıkıyor" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Ar-Ge'den Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş, Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yunusemre Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel, Polinas Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

İşletmelerine Türkçe isim verenler ödüllendirilecek
Türkçe isim kullanımının önemine dikkat çeken Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada dillerine sahip çıkmayan toplumların yok olmaya mahkum olduğuna dikkat çekti. Başkan Yardımcısı Avşar, "Esnaflarımızın işyerlerinin isimlerinin Türkçe isimli olmasını arzu ediyoruz. Türkçe ne kadar çok kullanılırsa bu topraklara daha faydalı olacağını düşünüyoruz. 15 Mayıs 2017 tarihine kadar Türkçe isimli işyeri açılışı olduğu ve onlar da bize müracaat ettikleri takdirde, işin sonunda bir yarışma düzenleyeceğiz ve yarışmanın sonunda biz işyerini Türkçe isimle kullanan esnaflarımızı ödüllendireceğiz. 15 Mayıs'a kadar da geriye dönük olarak yabancı isimli işyeri olan esnaflarımız zabıta müdürlüğümüz ruhsat servisine müracaat ettiği takdirde isimleri değiştirip Türkçe yaparlarsa işin sonunda ödüllendirme yapacağız. Türkçemizi önemsiyoruz, bir toprak olarak bir vatan olarak bir bayrak olarak kabul ediyoruz. Türkçemiz giderse, dilimiz giderse biz bu ülkeye yabancılaşırız. Dil vatandır, bayraktır ve topraktır. Dil mukaddes bir emanettir. Dilimize sahip çıkmalıyız" dedi.

"Dilimize birlikte sahip çıkıyoruz"
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Türkçe'nin kullanımının özendirilmesini amacıyla projeler ürettiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş, Yunusemre Belediyesi'ne vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, "Ar- Ge birimi olarak şimdiye kadar pek çok proje yaptık. Şimdi de işyerlerimizdeki yabancı kelime kullanma hastalığının önüne geçmek için Yunusemre Belediyesi ile birlikte dilimizin kirlenmemesi için bu projeyi düzenledik. Çalışmalarımızda bizi destekleyen Yunusemre Belediyemize teşekkür ediyoruz. Gençlerimizden de isteğimiz sosyal medyada Türkçeyi doğru ve etkin şekilde kullanmaları. Yabancı kelime hastalığını bırakmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Etkinlikte İzmir Caddesi'nde yer alan iş yerleri tek tek gezilerek işyerleri sahipleri Türkçe isim kullanımı konusunda hem bilgilendirildi, hem de "Bu İşyeri Türkçemize Sahip Çıkıyor" isimli kapı levhası hediye edildi.
Levhasında Yabancı kelime bulunan işyerleri de Türkçe isim kullanımına geçeceklerini belirtti.

Avşar polisleri unutmadı
172. Kuruluş yılını kutlayan Türk Polis Teşkilatı'nı da unutmayan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar ve beraberindekiler, Şehit Öztürk Polis Merkezi'ni ziyaret ederek, karakolda görevli emniyet personeline karanfil dağıttı.
(SC-Y)

12.04.2017 16:49:33 TSI
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