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Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil hizmetleri



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden olan hasta nakil ambulansı ile 75 hastanın naklinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Belediyenin Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne ait hasta nakil ambulansı ile 11 ilçe kapsamında il genelinde ücretsiz nakil hizmeti veriliyor. 2017 yılının Ocak ayında hayata geçen hizmet ile bugüne kadar 75 hastanın şehir içi ve şehir dışı nakilleri yapıldı. 153 Tekirdağ İletişim Merkezi'ne gelen arama sonucu yönlendirilen ambulans, randevu durumuna göre en kısa sürede vatandaşa ulaştırılıyor. Taleplerin hızla karşılanabilmesi adına ambulans sayısının daha da arttırılması planlanıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yönetmelik gereği mavi şerit ambulans olarak nitelendirilen hasta nakil ambulansında alanında eğitimli şoför, acil tıp teknisyeni veya hemşire bulunuyor. Hasta nakil ambulansı ile tıbbi müdahale gerektirmeyen ancak sedye ile nakil edilmesi gereken vatandaşlarımızın evden hastaneye, hastaneden eve ulaşımları güvenli bir şekilde sağlanıyor. Hastaneden eve olan nakillerde, hastanın taburcu işlemlerinin bitmiş olması ve hastane çıkış belgesini veren doktor tarafından nakil ambulansı ile taşınabilir onayı alınması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesinin hasta vatandaşlara randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına gidiş ve gelişlerinde yaşadıkları sıkıntıları çözmek amacı ile verdiği ambulans nakil hizmeti vatandaşın memnuniyetini kazanmaya devam ediyor. Yaşlı, engelli, yatağa bağımlı hastalar, tam ya da kısmi felçli olan hastalar, ortopedi ameliyatı sonrası sedye ile yatarak nakil edilmesi gereken hastalar, kemoterapi-radyoterapi alan hastalar ve diyaliz servisi ile nakli gerçekleştirilemeyecek olan yatağa bağımlı hastalara Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından ücretsiz Ambulans nakil hizmeti verilmekte" denildi.

(YG-MEF-Y)



12.04.2017 16:49:35 TSI

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