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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Tatvan'da güvenlik toplantısı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:42
Tatvan'da güvenlik toplantısı
Tatvan'da güvenlik toplantısı

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde referandum öncesi güvenlik toplantısı yapıldı.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında kaymakamlık makamında yapılan toplantıda, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin güvenliğin ve kamu hizmetlerinin planlamaları gözden geçirildi.
Kaymakam Özkan başkanlığındaki toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Başar, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
(HO-MSA-Y)

12.04.2017 16:50:10 TSI
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