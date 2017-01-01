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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:43
Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları
Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları

(Fotoğraflı)
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Pınar Mahallesinde geçtiğimiz yıl başlatılan parke taşı kaplama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 40 bin metrekare parke taşı ile kaplandı.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Pınar Mahallemizde uzun soluklu bir çalışma başlatmıştık. Bu kapsamda 40'a yakın sokak ve caddemizi yenileyerek 40 bin metrekare parke taşı kapladık. Söz verdiğimiz gibi mahallemizde bozuk yol kalmayana kadar çalışacağız'' dedi.
(KA-MEF-Y)

12.04.2017 16:51:14 TSI
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