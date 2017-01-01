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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:44
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Havaların ısınmasıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri, altyapısı biten yerlerin asfalt ve RCC beton yol yapımına başladı.
Süleymanpaşa ilçesinin en işlek caddelerinden olan 100. Yıl Mahallesi Ekrem Tantı Caddesini RCC beton yapmaya başlayan ekipler, bu caddenin çok kısa zaman içinde bitirilerek trafiğe açılacağını belirtti. Yaklaşık 2 bin 200 metre olan caddenin RCC beton yolla uzun bir süre kullanışlı hale getirildiğini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi yetkilileri, "Bu yıl içinde büyük bir, asfalt, RCC beton yol ve taş yol yapımı yaparak yollar yenilecek" dedi.
Yetkililer, Tekirdağ'ın 11 ilçesinde başlatılacak olan yol çalışmalarının havalar soğuyana kadar devam ettirileceğini açıkladı.
(YG-MEF-Y)

12.04.2017 16:52:20 TSI
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