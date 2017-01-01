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MHP Hatay İl Başkanı Kaşıkçı: "Herkes oy kullanmalı"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:44
MHP Hatay İl Başkanı Kaşıkçı: "Herkes oy kullanmalı"
MHP Hatay İl Başkanı Kaşıkçı: "Herkes oy kullanmalı"

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Lütfü Kaşıkçı, Pazar günü gerçekleştirilecek olan referandumda kararı ne olursa olsun tüm seçmenlerin oy kullanmasını istedi.
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Hatay İl Başkanı Lütfü Kaşıkçı, MHP'nin geçmişte olduğu gibi bu gün de, hem ülkenin hem de şehrin geleceğini teminat altına alan bir anlayışla siyaset yaptığını ve hedeflerini mutlak birlik, beraberlik çerçevesinde çizdiklerini söyledi.
Kaşıkçı, 2019 yılında yenilenecek seçimlere kadar geçecek sürede tüm iç ve dış tehditlere karşı Yenikapı'da ortaya konulan irade ile karşı koyabilme demokrasinin kendi dinamikleri içerisinde revize edilmesi, bunun da bizzat kamuoyunun büyük katılımı ve onayı ile gerçekleştirebilme ihtimalini doğurduğunu belirtti.
MHP olarak Hatay genelinde evet kampanyası yürüttüklerini ve kampanya dönemi boyunca adım atılmadık mahalle bırakmadıklarını söyleyen Kaşıkçı, özelde Hatay, genelde ise ülkemizi birleştirici bir siyaset yapmaya özen gösterdiklerini belirtti.
Hatay'ın hassas bir il olduğunu sözlerine ekleyen Kaşıkçı, Hatay'da var olan toplumsal mozaiği bozmak için bazı kesimlerin harekete geçtiğini ama bu kesimlerin heveslerini kursaklarında bırakmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek şöyle devam etti:
"Hatay nasıl marka şehir ise Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'de birlik ve beraberliğin markası haline gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisinin duruşu sayesinde üniter yapımız korunmakta demokrasiden vazgeçilmeyeceği garantiye alınmaktadır. Kara propaganda söylemlerini bir tarafa bırakıp berrak bir şuurla meseleyi değerlendirdiğimizde Hatay halkının ''Ben Türk'üm'' deyişiyle referandumda ''evet'' demek aynı sonuçların müjdecisi olacaktır. Atatürk'ün ''Ne Mutlu ben Türküm diyene'' sözünü yok saymaya çalışanların kulağına küpe olacaktır ''evet''. Her vatandaşımızın kararına saygılıyız ve sonucu herkes de bizim gibi saygıyla kabul etmek durumunda olacaktır. 18 madde ile kısıtlı bu anayasa değişikliği referandum yolu ile kabul edildiği takdirde yeni yöntemler deneyerek gelişecek serpilecek olan demokrasidir. Referanduma katılımın yüksek olması demokratik beklenti ve ümitlerin göstergesi olacaktır; kararı ne olursa olsun her vatandaşımızı oy kullanmaya davet etmek istiyorum. Referandum neticesi ne olursa olsun MHP birliğimizin kardeşliğimizin Cumhuriyetimizin her daim koruyucusu olmaya devam edecektir yeminimiz vardır vazgeçilmez."
(BGY-Y)

12.04.2017 16:52:20 TSI
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