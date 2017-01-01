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Muş'ta fiber hattı çalışması

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:48
Muş'ta fiber hattı çalışması
Muş'ta fiber hattı çalışması

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan - Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Türk Telekom Muş İl Müdürü Ahmet Söylemez, fiber altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.
Makamında İHA muhabirlerine açıklamalarda bulunan Ahmet Söylemez, müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında 'müşteri odaklı' ve entegre bir yapıya geçtiklerini belirtti. Kurum olarak toplumun bilgiye erişiminde önemli bir görev üstlendiklerini vurgulayan Söylemez, "Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için temel itici güç olan bilişim teknolojilerini ülkenin her köşesinde kullanıma sunmaktayız. Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata katılamayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunmaktayız. Bu anlayışla, internet kullanımını teşvik eden ve Birleşmiş Milletler tarafından dünyaya örnek gösterilen 'İnternetle Hayat Kolay' projesinden, az görenlerin bağımsız ve kendinden emin bireyler olarak yaşamlarını sürdürmesini destekleyen 'Günışığı' projesine kadar, dezavantajlı gruplar nezdinde engelleri ortadan kaldırmaya yönelik onlarca proje yürütmekteyiz" diye konuştu.
Muş'taki yatırımlara da değinen Söylemez, kenti fiber ağıyla döşediklerini ve çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Söylemez, "Şu anda il genelinde bin kilometre fiber ağımız bulunmakta. 2017 yılı sonuna kadar hedefimiz bu rakamı bin 200 kilometreye yükseltmektir. Bu minvalde çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. 4,5G kapsamında ilimizin birçok Türk Telekom Mobail (GSM) noktasına da fiber çekerek hizmet vermiş durumdayız. Bu alanda da çalışmalarımızı genişleterek sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda 5G teknolojisinin de altyapısını hazırlıyoruz. Bunun yanı sıra kırsal kesimde de çalışmalarımıza yoğun olarak devam ediyoruz. İnternetsiz ve telefonsuz köy kalmasın anlayışıyla mevcut şebekemize ilave şebeke altyapısı olamayan köylere 'Evrensel Erişim Hizmeti' sunuyoruz. Bu hizmet sayesinde köylerde yaşayan vatandaşlarımız sabit hat ve internet ihtiyaçlarını kablosuz olarak karşılıyorlar" ifadelerini kullandı.
(NA-MSA-Y)

12.04.2017 16:56:14 TSI
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