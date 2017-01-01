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Edremit'te 60 ton çöp toplandı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:48
Edremit'te 60 ton çöp toplandı
Edremit'te 60 ton çöp toplandı
- 15 bin öğrencinin katılımıyla Van Gölü sahilleri ve mahallelerde temizlik kampanyası başlatıldı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi tarafından 15 bin öğrencinin katılımıyla Van Gölü sahilleri ve mahallelerde başlatılan temizlik kampanyasında yaklaşık 60 ton çöp toplandı.
Edremit Kaymakamlığı ve belediyesi öncülüğünde başlatılan temizlik kampanyasına, ilçe genelindeki tüm okulların yönetici, öğretmen ve öğrencileri katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin de katıldığı kampanya çerçevesinde Van Gölü sahilleri ve mahallelerde çöp toplandı. 15 bin öğrencinin katıldığı temizlik kampanyasında yaklaşık 60 ton çöp toplandı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Edremit ilçesinin Türkiye'nin turizm açısından en önemli ilçelerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün 15 bin öğrencimizle temizlik kampanyamızı yürütüyoruz. Şu an ilçe genelinde temizlik kampanyası gerçekleştiriyoruz. Ben vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Lütfen bize binlerce yıl öncesinden aktarılan, binlerce yıldır insanımızın kullandığı bu Van Gölü'nü bize emanet edildiği şekilde, biz de sonraki nesillere emanet edelim" dedi.

"Vatandaşlarımızı denizle buluşturacağız"
Temizlik çalışması yapılan bazı alanlarda tabiat parkları yapacaklarını ifade eden Çiçekli, "Sazlıklar ne yazık ki tanınmıyor, bilinmiyor. Bunlar çok önemli ekolojik sistemler. Bunların tanıtılması, korunması ve yaşama kazandırılması için projelerimizi hayata geçiriyoruz. 1 milyon TL'lik projemiz, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünden Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin desteğiyle geçti. Bu yaz faaliyetlerimize başlıyoruz. Dün de Dönemeç sazlığındaydık. Orası da tam bir doğa harikası. Oraya da sahillerimizi, yürüyüş yollarımızı, at çiftliğimizi ve kahvaltı mekanlarımızı yapacağız. Vatandaşlarımızı denizle buluşturacağız" diye konuştu.
Öğrenciler ise, vatandaşların Van Gölü sahillerini kirletmemesini istedi.
(MSA-Y)

12.04.2017 16:57:04 TSI
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