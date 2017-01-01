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Kaymakam Keklik köylerde

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:52
Kaymakam Keklik köylerde
Kaymakam Keklik köylerde

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Selim Kaymakamı Mehmet Keklik, köy ziyaretlerine devam ediyor. Keklik, gittiği köylerde vatandaşlarla bire bir sohbet ediyor.
Selim İlçesi'ne kaymakam olarak atandıktan sonra her hafta ilçeye bağlı köyleri ziyaret eden kaymakam Mehmet Keklik'in bu haftaki durağı Katranlı, Bölükbaş, Kamışlı, Laloğlu, Eskigeçit, Koşapınar köyleri oldu.
Kaymakam Mehmet Keklik, köy ziyaretlerinde köylerin ihtiyaçlarını yerinde görerek, çözüm noktasında neler yapılacağını beraberindekilerle masaya yatırıyor. Köy ziyaretlerinde vatandaşlarla da bir araya gelen Keklik, ilçeye ve köylere yapılan yatırımları köylülerle paylaşıyor.
Kaymakam Mehmet Keklik, "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte köy ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek, ihtiyaç duyulan kamu yatırımlarını takip ediyoruz. Bu şekilde daha sağlıklı hizmet veriyoruz. Amacımız devletin hizmetlerini vatandaşın kapısının önüne kadar götürmek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
Kaymakam Mehmet Keklik, bir süre köy muhtarlarıyla da görüştü. Muhtarlar kaymakam keklik'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Kaymakam Keklik'e köy ziyaretlerinde daire amirleri ve köy muhtarları da eşlik etti.
(IÇ-AT-Y)

12.04.2017 16:59:50 TSI
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