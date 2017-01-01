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ETÜ Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı ağırladı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:54
ETÜ Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı ağırladı
ETÜ Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı ağırladı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen "Türkiye Ekonomisi ve Reform Gündemi" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katıldı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yanı sıra Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Musatafa Ilıcalı ve Zehra Taşkesenlioğlu, ETSO Başkanı Lütfi Yücelik ve öğrencilerimizin dinleyici olarak katıldığı konferansta Türkiye'nin yakın geçmişteki ekonomik ve siyasi gelişimi ele alındı.
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı yaptığı açılış konuşmasında üniversitemizin kuruluş süreci ile mevcut akademik ve idari yapılanması hakkında bilgiler verdi.
ETÜ YENİ TÜRKİYE'NİN İFTİHAR EDECEĞİ BİR ÜNİVERSİTE OLACAK
Erzurum'da bulunmaktan, Erzurum Teknik Üniversitesi çatısı altında öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Naci Ağbal ise, ETÜ'nün kuruluş sürecinden bu yana tüm aşamalarında bir vesile ile yer aldığını belirtti. Naci Ağbal şöyle devam etti: "2010 yılında farklı illerimizde 7 üniversite kurulması kararıyla başlayan ETÜ serüveninin her daim içinde bulundum. Maliye Müsteşarı ve Maliye Bakanı olarak Rektörümüz Yaylalı hocamızın bugüne kadar neyi talep etti ise hep yanında olduk. Bundan sonra da ETÜ'nün yanında olmaya devam edeceğiz. Erzurum Teknik Üniversitesi Yeni Türkiye'nin iftihar edeceği gurur duyacağı bir üniversite olacak. Şu an yükselen binaların içinde kısa zaman içerisinde ülkemize katkıda bulunacak akademik çalışmalar gerçekleşecek."
YENİ TÜRKİYE'Yİ GENÇLER İNŞA EDECEK
Ülkemizin kamu maliyesinin yakın geçmişteki ilerleyişi, tedbir çalışmaları ve hedefleri hakkında da konuşan Naci Ağbal, 90'lardan başlayarak Türkiye'nin büyüme oranlarını, reel bazda ele aldı. Büyüme oranlarının dış dünyayla çoğu zaman paralellik gösterse de 2009 global krizinden ülkemizin çok fazla etkilenmemesini güçlü ekonomik yapı ve istikrarlı ekonomik politikalarla açıkladı.
Öğrencilere hitaben, "Yeni Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz" diyen Maliye Bakanı Naci Ağbal bunun için çok çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi. 2002 yılında %43 olan faiz- milli gelir oranının günümüzde %9 bandına gerilediğini belirten Ağbal, bu oranın önümüzdeki süreçte daha da aşağılara çekileceğini belirtti.
Konferansın ardından Merkezi Kütüphane ve Rektörlük binasını da gezen Maliye Bakanı Naci Ağbal daha sonra üniversiteden ayrıldı.
(ERZ-AT-Y)

12.04.2017 17:01:43 TSI
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