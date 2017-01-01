YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkale Belediyesinden çocuklara oyuncak

Başkale Belediyesinden çocuklara oyuncak



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, çocuklara oyuncak hediye etti.

Başkale Belediyesi tarafından alınan 520 adet oyuncak, zabıta ekipleri tarafından merkezdeki mahallelerde evler tek tek dolaşılarak çocuklara dağıtıldı. Çocukları sevindiren Kaymakam Öztürk, "520 adet plastik oyuncağı ilçemizde yaşayan çocuklara hediye ettik. Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi bizleri de çok mutlu etti. Bundan sonra da bu ve benzer çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Oyuncakları teslim alan çocukların aileleri ise, "Bizleri düşündüğü için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" dediler.

(EE-MSA-Y)



12.04.2017 17:15:04 TSI

NNNN

