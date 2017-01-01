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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Muş Havalimanı büyüyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:10
Muş Havalimanı büyüyor
Muş Havalimanı büyüyor

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Havalimanı teknik blok, kule, yeni terminal binası ve mütemmimlerin yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yazılı bir açıklama yapan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti iktidarları döneminde Muş'ta tüm alanlarda yapılan yatırımların hızla arttığını kaydetti. Güzel gelişmeler ışığında Muş Havalimanının yeni teknik blok ve kule yapım ihalesinin 10 milyon 207 bin TL bedel karşılığında 2015 yılında ihale edildiğini ve yapımın 2016 yılında başladığını belirten Mehmet Emin Şimşek, işin yüzde 40'lık kısmının bitirildiğini, yeni teknik blok ve kule inşaatının bu yılın ağustos ayında bitirilmesinin planlandığını kaydetti.
Terminal binası ve mütemmim inşaatının da 2016 yılında 47 milyon 200 bin TL bedel karşılığında ihale edildiğini dile getiren Şimşek, "Yer teslimi yapılmasını müteakip ihaleyi alan firma tarafından temeli atılmıştır. Mevcut terminal binası kullanım alanı 2 bin 400 metrekare iken yeni terminal binasının kullanım alanı 16 bin 500 metrekare olacaktır. Aynı iş kapsamında havalimanımızın mevcut apron uçak park alanı 3 iken, apronun genişletilmesi sonucu havalimanımız 5 uçaklık park alanına ulaşacaktır. Tüm bu yapılacak olan çalışmalar sonucunda ilimize toplamda 57 milyon 407 bin TL yatırım gelmiş olacaktır. İlimiz 2018 yılı içerisinde modern bir havalimanına kavuşmuş olmanın yanında, istihdama da doğrudan katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
(NA-MSA-Y)

12.04.2017 17:17:44 TSI
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