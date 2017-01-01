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İpekyolu Belediyesinden 154 okula spor malzemesi

- İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk:

- "Amacımız eğitim seviyemizi ve kalitemizi arttırmaktır"



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 'Spor İpekyolumuza İyi Gelecek' sloganıyla 154 okula spor malzemesi dağıtıldı.

İpekyolu Merkez İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda düzenlenen programa İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, ilçede bulunan kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Cemil Öztürk, belediye olarak her alanda yeni çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "İpekyolu Belediyesi olarak eğitime ve spora verdiğimiz destekler devam ediyor. Bu desteklerden bir tanesi olan okulumuza spor malzemeleri dağıtımını bugün gerçekleştiriyoruz. Bu bir başlangıçtır. Eğitime desteklerimiz devam edecektir. Bizler öğrencilerimize sadece eğitim alanında değil gerek spor alanında gerekse de sanatsal alanda bir şeyler vermek istiyoruz. Bunları yaparken öğrencilerimizin kötü alışkanlıklardan da uzaklaşmalarını sağlayacak çalışmalar yapmaktayız" dedi.

Burada okula spor malzemesi dağıttıklarını anlatan Öztürk, "İpekyolu ilçemiz 300 bin nüfusu olan bir yer. İlçe sınırlarımız içerisinde 150'den fazla okulumuz var. Dolayısıyla da bir şey yapmak istediğinizde bunu 150 ile çarparak ona göre adım atmanız gerekir. Onun için bu çalışma sadece bir başlangıçtır. Okullarımızın bahçelerinde açık spor alanları oluşturacağız. Burada öğrencilerimiz sporla haşir neşir olacaklardır. Bazı okullarımızda ise mini kapalı spor alanları yapmayı amaçlıyoruz. Okul bahçelerimize gerek asfalt gerekse parke taşı döşemek kaydıyla daha da düzenli bir hale getirilmesini planlıyoruz. Özellikle çalışmalarımızda kırsaldaki okullarımıza öncelik verdik. Yine kırsaldaki okullarımızdan başlamak suretiyle her okulumuza bir tenis masası kazandırmak istiyoruz. Uzun vadede yine okullarımızda kütüphaneler de yapmak için bir çalışma yürüteceğiz" diye konuştu.

Çalışmalarındaki amaçlarının eğitim seviyesini yükseltmek istediklerini de sözlerine ekleyen Öztürk, ilçede yaklaşık olarak 83 bin öğrenci olduğunu ve tüm öğrencilere hizmet verdiklerini anlattı.

Program, okullara spor malzemelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminden sonra sona erdi.

(MD-MSA-Y)



12.04.2017 17:32:59 TSI

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