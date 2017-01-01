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Başkan Daştan, yeni projenin müjdesini verdi



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Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Akdağmadeni Belediyesi gerçekleştirdiği projelerle çehresini değiştirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Suphi Daştan, yıkımı tamamlanan eski terminal binası yerine yapılacak olan yeni projenin detaylarını açıkladı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Daştan, 7 bin 800 metre kare inşaat alanıyla çoğu il belediyelerinin cesaret edemediği bir projeyi Akdağmadeni'ne kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni şehirlerarası yolcu terminalinin hizmete başlamasıyla birlikte Akdağmadeni'nin ortasında kalan ve kapladığı alan itibariyle de geniş yer tutan eski terminal binasının yıkımını tamamladıklarını hatırlatan Başkan Daştan, bu bölgeye yapılacak olan projenin oluşmasında vatandaşların taleplerini de ele aldıklarını açıkladı.

Projenin detayı hakkında açıklamalarda bulunan Daştan,"3 bin 600 metre kare kapalı alan, 4 bin 200 metre kare peyzaj alanı, alt katın ön cephesinde dizayn edilmiş iş yerleri, ilçemizde yaptığımız üçüncü kapalı otopark olacak olan kapalı minibüs otoparkı, vatandaşların yorgunluğunu atabileceği modern bir şekilde tasarlanmış kafeterya, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanlarıyla birlikte tam manasıyla bir çekim merkezi haline gelecek Akdağmadeni'nin vizyonunu ortaya çıkaran bir yapıyı daha ilçemize kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Son 13 yılda gerçekleştirilen projelerle Akdağmadeni'nin sürekli ve istikrarlı bir şekilde geliştiğini söyleyen Daştan, eski terminal bölgesine gerçekleştirilecek olan projenin ihalesinin kısa zamanda yapılarak projeye başlanılacağını ifade etti. Başkan Daştan, projenin ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

(BMG-UY-Y-)



12.04.2017 17:41:23 TSI

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