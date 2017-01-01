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Bakan Yardımcısı Çiftci'den referandum çalışması



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VAN (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum seçimleri kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Rasim Aslan ve partililerle birlikte referandum çalışmalarını sürdürüyor. Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, çok önemli bir süreçten geçtiğimizi belirterek, "Pazar günü ülkenin kaderi belirlenecek. AK Parti iktidara geldiği günden bu yana Türkiye'de çok önemli işler yaptı. Milletin refahı, huzuru, demokrasi ve cumhuriyet için, evet demeliyiz. Çocuklarımızın geleceği, devletimizin bekası, koalisyonlara son vermek, istikrarın sürekli olması ve yeni Türkiye için halkımızın AK Parti'ye destek vermeye devam etmesi gerekir. Bu seçim milli irade ile vesayet rejiminin oylanacağı seçimdir. Bu seçim 15 Temmuz'un ertesi günüdür. Demokrasiye nasıl sahip çıktığımızı ancak bu oylama ile ispat edeceğiz. Bu bilinçle mutlak surette yeni Türkiye için evet oyunu vermemiz gerekiyor. Bu seçim, bir siyasi partinin seçimi değil, halkın kendisini ve ülkesini geleceğe taşıyacak yeni bir hükümet sistemini seçmesidir. Kararlılık ve azimle yürümek adına inşallah sizlerin doğru kararıyla güçlü bir evetle bu süreci aşacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyarette halkın talep ve sıkıntılarını da dinleyen Çiftçi, mevcut sorunlar ve yapılması gerekenler konusunda ihtiyaçların en kısa sürede giderileceği sözünü verdi.

(MSA-Y)



12.04.2017 17:43:07 TSI

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