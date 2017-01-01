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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Kulp'ta mektupla başlayan gönül köprüsü

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:38
Kulp'ta mektupla başlayan gönül köprüsü
Kulp'ta mektupla başlayan gönül köprüsü

(Fotoğraflı)

Muhsin Taş
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Yayık Köyü İlköğretim Okulu Türkçe öğretmeni Ömer Karaoğlan'ın başlattığı 'Mektuplardan Bir Gönül Projesi' ile Aydın ve İzmir illerindeki öğrenciler arasında gönül köprüsü kuruldu.
Kulp ilçesinin Yayık köyünden İzmir ve Aydın'a kardeşlik ve dostluk projesi kapsamında gönül köprüsü kuruldu. Hem geleneksel değer olan mektup kültürünü yaşatmak hem de birbirinden coğrafi mekan olarak uzak olan yöreler arasında mesafeleri gönül köprüsü ile azaltmak için böyle bir projenin hayata geçirdiğini belirten Yayık Köyü İlköğretim Okulu Türkçe öğretmeni Ömer Karaoğlan projeyle ilgili bilgi verdi. Karaoğlan, "Projeye başlarken sosyal medyada Türkçe Öğretmenlerinin eğitim -öğretimle ilgili paylaşım yaptıkları bir grup vardı biz de üye olduk. Grupta bu projeyi gördüm. Kulp'ta da biz uygulayalım dedik. Okul seçerken mektuplaşacağımız okulların Anadolu'nun batısından olmasına özen gösterdik, çünkü biz zaten doğuda yaşıyoruz. Bir doğu ili ile muhabbet kurmak pek de ilgi çekici gelmeyebilirdi çocuklarımıza. Sözünü ettiğim grupta "Mektuplaşma" isteğimize çok geçmeden Aydın, Nazilli ilçe merkezinden bir yanıt geldi. Oralar, deniz, sahil, turizm çok güzel çağrışımlar uyandıracaktı yavrularımızda. Yayık 6-A sınıfı ile Nazilli Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerinin yazma yeteneği çok gelişmiş öğrenciden az gelişmişe doğru seviyeye uygun bir şekilde eleştirdik. Tanışma faslı oldu. Artık bu sınıfla ikinci mektuplarımızı ve arkadaşlarının fotoğraflarını bekliyoruz. 7-A sınıf ile de ortaokuldan İngilizce öğretmenimizin eşinin okulu ile anlaştık. Başta Diyarbakır olması karşı tarafı biraz düşündürse de amacımızın iyi, niyetimizin halis olması bu sefer de Yayık Ortaokulu ile İzmir Bayındır Kazım Dirik Ortaokulu arasında bir dostluk bağının oluşmasını sağladık. Çocuklarımız samimi ve seviyeli bir üslupla birbirlerine kendilerini, ailelerini, yaşayış şekillerini anlatıyor. Birbirimizden uzak olsak da 'Sen de benim en iyi dostlarım arasındasın artık' gibi içten mesajlar, 'günün birinde seninle yüz yüze görüşmek nasip olur' tarzında dilek ve temennilerle amaca hizmet eden bir diyalog geliştirmiş bulunmaktayız. Hem çocuklara keyifli, anlamlı bir etkinlik yaptırıyoruz hem de ülkemizde en çok ihtiyacımız olan birbirini anlama, ortak bir paydada buluşma, dostluk ve kardeşlik hukukunu sağlamlaştırma bağlamında karınca kararınca şimdilik iletişim kurmaya ve irtibatta olmaya devam ediyoruz" dedi.
(MT-AKK-Y)

12.04.2017 17:45:53 TSI
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