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Amatör Kümede baraj maçı 23 Nisan'da oynanacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Ligde(BAL) yeni sezonda mücadele edecek Malatya takımının belirleneceği play-out maçı, 23 Nisan'da oynanacak.

Malatya'da 23 Nisan Pazar günü oynanacak maçta, Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde şampiyon olan Arguvan Belediyespor ile BAL 2. Grup'ta sezonu 6. sırada bitiren İnönü Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe'de oynanacak müsabaka, saat 15.00'da başlayacak.

Yapılan toplantı ile müsabakanın zamanı belirlendi

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yöneticileri, her iki takımın yöneticileri ile yaptığı teknik toplantıda maçın yerini ve zamanını karara bağladı. Yapılan açıklama ile müsabakanın tarihi ve saati duyuruldu. ASKF'den yapılan açıklamada, "Teknik toplantıda alınan karar gereği BAL baraj müsabakası 23 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Yeşiltepe Stadı'nda oynatılacaktır" denildi.

Kazanan BAL takımı olacak

Karşılaşmayı kazanan takım önümüzdeki sezon Malatya'yı Bölgesel Amatör Lig'de temsil etme hakkı kazanacak. BAL'da sezonu Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un altında bitiren İnönü Üniversitesispor ile 1. Amatörde şampiyon olan Arguvan Belediyespor, oynanacak tek 90 dakikalık mücadele ile kozlarını paylaşacak. Kazananın BAL'da mücadele edeceği müsabakanın normal süresi berabere tamamlanırsa, maçta çift devreli 15'er dakikalık uzatma bölümüne geçilecek.

Uzatmada da iki takım eşitliği bozamaz ise bu kez seri penaltı vuruşları kullanılacak.

(MT-SD-Y)



12.04.2017 17:46:40 TSI

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