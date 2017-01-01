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SGK İl Müdürü Fidan, ESOB Başkanı Konak'a plaket verdi



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Afyonkarahisar İl Müdürü Samet Fidan, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak'ı ziyaret ederek "Çalışma Hayatında İstihdam Seferberliği Projesi"ne verdiği destekten ötürü plaket verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile yurt çapında başlatılan "Çalışma Hayatında İstihdam Seferberliği Projesin" destek veren Başkan Konak'ı ziyaret eden Fidan, teşekkür ederek plaket verdi.

Başkan Konak, SGK İl Müdürü Fidan'ın esnaf ve sanatkara her yönden yardımcı ve destekçi olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Çalışma Hayatında İstihdam Seferberliği Projesine' destek olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Faydamız olduysa ne mutlu bize" dedi.

ESOB'daki plaket töreninde Başken Vekili Atilla Kocabaş ile Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Tan da hazır bulundu.

(HK-GC-



12.04.2017 17:47:30 TSI

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