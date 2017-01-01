12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SGK İl Müdürü Fidan, ESOB Başkanı Konak'a plaket verdi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:39
SGK İl Müdürü Fidan, ESOB Başkanı Konak'a plaket verdi
SGK İl Müdürü Fidan, ESOB Başkanı Konak'a plaket verdi

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Afyonkarahisar İl Müdürü Samet Fidan, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak'ı ziyaret ederek "Çalışma Hayatında İstihdam Seferberliği Projesi"ne verdiği destekten ötürü plaket verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile yurt çapında başlatılan "Çalışma Hayatında İstihdam Seferberliği Projesin" destek veren Başkan Konak'ı ziyaret eden Fidan, teşekkür ederek plaket verdi.
Başkan Konak, SGK İl Müdürü Fidan'ın esnaf ve sanatkara her yönden yardımcı ve destekçi olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Çalışma Hayatında İstihdam Seferberliği Projesine' destek olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Faydamız olduysa ne mutlu bize" dedi.
ESOB'daki plaket töreninde Başken Vekili Atilla Kocabaş ile Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Tan da hazır bulundu.
(HK-GC-

12.04.2017 17:47:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
ESOB yönetiminden Emniyet Müdürü Şen'e ziyaret
YEREL

ESOB YÖNETİMİNDEN EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEN'E ZİYARET
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
&quot;Bu sistemden kurtulmak şarttır, elzemdir, mecburiyettir&quot;
YEREL

"BU SİSTEMDEN KURTULMAK ŞARTTIR, ELZEMDİR, MECBURİYETTİR"
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...