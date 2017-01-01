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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman'da hırsızlık: 1 gözaltı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:41
Batman'da hırsızlık: 1 gözaltı
Batman'da hırsızlık: 1 gözaltı

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da hırsızlık amacıyla bir iş yeri ve bir aracın kapısını zorlayan 2 kişiden 1'i gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri devriye görevleri esnasında bir aracın arkasına saklanmaya çalışan 2 şahıs gördü. Polisleri gören 2 zanlının kaçmaya çalışması üzerine kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonrasında yaşı küçük bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polisin çevrede yaptığı incelemelerde şüpheli şahısların bir erkek kuaförünün kapı kilidi ile bir aracın kapısını açmak için zorladıkları tespit edildi.
Yakalanarak gözaltına alınan yaşı küçük şüpheli şahıs Çocuk Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken kaçan zanlının yakalanması içinde çalışma başlatıldı.
(MŞY-AKK-Y)

12.04.2017 17:48:53 TSI
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