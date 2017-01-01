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Bozüyük Belediyesi denetiminde çalıştırılacak 275 adet tahditli S plakaların satış ihaleleri sona erdi



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Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan S Plaka ihaleleri sona erdi.

10.03.2017 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararı, 17.03.2017 tarih ve 130 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden Bozüyük Belediye Başkanlığı Servis Araçları Hizmet ve İşletme Yönetmeliği esaslarına göre ilçede çalışan servis araçlarının kayıt altına alınarak plaka tahdidi uygulamasına geçilecek olması nedeniyle Encümence belirlenen 275 adet S plaka, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı gerçek ve tüzel kişilere ihale edildi.

Yapılan ihale ile; ilçede çalışan servis araçlarını kayıt altına alarak bir düzen içinde faaliyetlerini yürütmeleri amacıyla plaka tahdidi uygulamasına geçilmesi ve servis taşımacılığı yapacakların bu sistem içerisine girerken ödeyeceği plaka bedeli ve bu sisteme girecekler belirlendi. 5 gün boyunca Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde Belediye encümeni huzurunda yapılan ihalelerde ilk gün 50 adet plaka satışa sunulurken toplamda 275 adet plaka satışı gerçekleştirildi.

(FSİ-Y)



12.04.2017 17:52:08 TSI

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