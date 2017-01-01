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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Gümeli'deki heyelan sonrası çalışmalar devam ediyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:45
Gümeli'deki heyelan sonrası çalışmalar devam ediyor
Gümeli'deki heyelan sonrası çalışmalar devam ediyor

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Gümeli'de yaklaşık iki ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Gümeli karayolunun yeniden açılması için çalışmalar sona gelindiği bildirildi.
7 Şubat'da meydana gelen heyelan nedeniyle yaklaşık 2 ay kapalı kalan yola, DSİ ekipleri tarafından Alaplı-Gümeli bağlantı ulaşımı sağlayacak yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, "Heyelan yaşanan bölgede yol açma çalışmaları başlamıştır. Çalışmaların kısa sürede bitirilerek, Gümeli'ye giden yolunun yeniden ulaşıma açılmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle başta Zonguldak Valimiz Ali Kaban ve Alaplı Kaymakamı olmak üzere, diğer tüm kamu kurum amir ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(EY-OA-Y)

12.04.2017 17:53:08 TSI
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