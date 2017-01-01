YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gümeli'deki heyelan sonrası çalışmalar devam ediyor

Gümeli'deki heyelan sonrası çalışmalar devam ediyor



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Gümeli'de yaklaşık iki ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Gümeli karayolunun yeniden açılması için çalışmalar sona gelindiği bildirildi.

7 Şubat'da meydana gelen heyelan nedeniyle yaklaşık 2 ay kapalı kalan yola, DSİ ekipleri tarafından Alaplı-Gümeli bağlantı ulaşımı sağlayacak yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, "Heyelan yaşanan bölgede yol açma çalışmaları başlamıştır. Çalışmaların kısa sürede bitirilerek, Gümeli'ye giden yolunun yeniden ulaşıma açılmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle başta Zonguldak Valimiz Ali Kaban ve Alaplı Kaymakamı olmak üzere, diğer tüm kamu kurum amir ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(EY-OA-Y)



12.04.2017 17:53:08 TSI

NNNN

